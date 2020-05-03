Beşiktaş’ın kampı Ümraniye’de

Siyah-Beyazlılar 15-18 Mayıs tarihleri arasında topbaşı yapmaya karar vermişti. Yönetim ve teknik heyetin toplantısı sonrasında program da netleşmeye başladı. Zirveden çıkan ortak karar sonucunda yaklaşık bir ay sürecek çalışmalar için şehir dışında kamp yapılmayacak.

Tek kişilik odalar...

Bolu Gerede’deki yeni tesis de fiziki şartların uygun olmaması nedeniyle tercih edilmedi. Nevzat Demir Tesisleri’nde kampa girecek olan Beşiktaş’ta tüm önlemler alınacak. Oyuncular kamp süresi boyunca tesisten çıkamayacak ve tek kişilik odalarda kalacak.

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