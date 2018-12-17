Spor Toto Süper Lig’de dün akşam Beşiktaş’ın Trabzonspor’u ağırladığı karşılaşmaya, Loris Karius’un koruduğu kaleye konuk ekibin Hugo Rodallega’yla attığı gol damgasını vurdu. Mücadelenin 45. dakikasında Jose Sosa’nın ceza sahası dışından gönderdiği topa iyi hareketlenen Kolombiyalı futbolcu, ceza sahası içinde topu iyi kontrol edip sonrasında Beşiktaş kalecisi Loris Karius’a şık bir vücut çalımı yapıp topu boş kaleyle buluşturdu. Karşılaşma boyunca sergilediği performansla kalesinde güven vermeyen Alman file bekçisi, 47. dakikada da Anthony Nwakaeme’nin ceza sahası yayı içerisinden yaptığı şık vuruşta da topun ağlarıyla buluşmasına engel olamadı.

9. kez gol gördü

Sezon başında İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool’dan 2 sezonluğuna kiralanan Loris Karius, dün akşamki karşılaşmayla birlikte Süper Lig’de görev yaptığı 12. maçta 9. kez kalesini gole kapatamadı. Kayserispor, Galatasaray ve Konyaspor karşılaşmaları dışında forma giydiği tüm maçlarda gol yiyen Karius, 12 kez topun fileleriyle buluşmasına engel olamadı ve taraftarına güven vermedi.