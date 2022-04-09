Süper Lig 'in 32. haftasında sahasında Alanyaspor 'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş 'ta kaleci Ersin Destanoğlu, maç sonrasında yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Genç kaleci "Takım halinde iyi oynadık, bu galibiyeti hak ettik. Hocamız geldikten sonra performansımız ve ruhumuz arttı. Üst üste kazanarak devam etmek istiyor. Üçlü defansla daha önce bir iki maç oynadık. Ben de alışmaya çalışıyorum. Hatalarımı minimuma indireceğim. Hocamız geldikten sonra performansımız ve ruhumuz arttı. Önümüzdeki maçlara da bunu yansıtarak, üst üste galibiyetlerle devam etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.