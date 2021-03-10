Beşiktaş formasıyla geçen sezon yakaladığı önemli çıkışı bu dönemde de sürdüren Ersin Destanoğlu, Avrupa’nın dikkatini çekmeye devam ediyor. Fransız ekiplerinden Lyon ve Marsilya’nın transfer radarında bulunan 20 yaşındaki file bekçisi, önemli bir kuruluşun da takibine girdi. İsviçre merkezli Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), gelecek vadeden 2001 doğumlu futbolcular listesinin 5. sırasında Beşiktaş’ın kalecisi Ersin Destanoğlu’na yer verdi.

CIES’ten dün yapılan açıklamaya göre, futbolcuların liglerdeki görev süreleri baz alınarak hazırlanan listenin ilk sırasında Arsenal’dan Bukayo Saka yer aldı. Manchester United’da forma giyen Mason Greenwood’un ikinci, Monaco’lu Benoit Badiashile’in üçüncü olduğu listeye Ersin Destanoğlu 5. sıradan girdi. Siyah-Beyazlı kaleciden başka Türk oyuncu, bu listede yer almadı.

22 maçta kalesini 10 kez kapattı

Siyah-Beyazlı yönetimin değerini 10 milyon Euro olarak belirlediği 1,95’lik kalecinin Haziran ayında düzenlenmesi beklenen Avrupa Futbol Şampiyonası’nda A Milli Takım formasıyla yer alması bekleniyor. Teknik direktör Sergen Yalçın’ın kendisine verdiği şansı en iyi şekilde değerlendiren Ersin, bu sezon 22 Süper Lig mücadelesine çıkıp 10’unda kalesini gole kapatmayı başarmıştı.



