Kartal'ın penaltı kurtarışlarıyla kupada turu getiren Ersin Destanoğlu, yaz transfer döneminin de gözdesi olacak.

Sabah'ın haberine göre daha önce Fransız ekipleri Lyon ve Nice'in ciddi şekilde ilgilendiği Ersin'in İngiliz devi Chelsea'nin de radarında olduğu öğrenildi.

Genç eldiveni gelecek vadeden isimler arasında gören Maviler'in Ersin için yaz döneminde kapıyı çalabileceği vurgulandı.

Öte yandan Almanya'dan Schalke'nin de Ersin için teklif yapmaya hazırlandığı ifade edildi.

Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalayan 21 yaşındaki kalecinin de Avrupa'ya gitmek istediği biliniyor.

Geçen yıl Şubat ayında 3 milyon euro olan Ersin'in bugünkü değeri 9 milyon euro civarına yükseldi.