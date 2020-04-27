Liverpool'dan kiraladığı Loris Karius ile yola devam etmeyecek Beşiktaş, kaleci transferi için arayışlarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlılar'ın gündemine birçok isim gelirken son olarak Luton Town'un kalecisi Simon Sluga ile ilgilenildiği iddia edildi.

Hırvat basınından 24SATA'nın haberine göre Beşiktaş, Vida'nın vatandaşı Sluga ile Karius'un boşluğunu doldurmak istiyor.

Sluga, 2019'un yaz transfer döneminde Rijeka'dan İngiltere Championship takımlarından Luton Town'a 1.7 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Takımı küme düşebilir

Sluga'nın bu sezon 25 maçta kalesini koruduğu Luton Town, askıya alınan İngiltere Championship'te 37 maçta topladığı 35 puanla 24 takımlı ligin 23. sırasında yer alıyor. Düşme hattının hemen üzerindeki Hull City ile arasında 6 puan fark bulunan Luton'un performansıyla ligde kalması zor gözüküyor.

27 yaşındaki kalecinin takımı Luton Town'un, İngiltere'de 3. lig düzeyine tekabül eden İngiltere 1. Ligi'ne düşmesi oyuncunun Beşiktaş'a transfer olmasını sağlayabilir. Takımı ligden düşerse Siyah-Beyazlılar'ın transferi çok daha ucuza bitirebileceği belirtiliyor.