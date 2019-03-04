Beşiktaş'ın kalan maçları | Beşiktaş 2018/2019 Fikstür
Beşiktaş, Kayserispor deplasmanında bir puanı 90. dakika golüyle kurtarırken, zirve yarışında önemli bir kayıp yaşadı. Son 10 haftaya girilirken Beşiktaş'ın lider Başakşehir'le arasındaki puan farkı 13 oldu. Beşiktaşlı taraftarlar ''Beşiktaş'ın kalan maçları ve Beşiktaş fikstür'' araması yapıyor. Detaylar haberimizde.
Süper Lig'in 24. haftasında Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, son dakikaları nefes kesen maçta bir puanı 90. dakikada bulduğu golle kurtardı. İki haftada 4 puan kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligin son 10 haftasına girilirken Siyah Beyazlı ekip ile ikinci sırada bulunan Galatasaray'la 5, lider Başakşehir'le ise 13 puanlık fark bulunuyor.
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Beşiktaş Süper Lig fikstürü...
1. Hafta
Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor
2. Hafta
Erzurumspor 1 - 3 Beşiktaş
3. Hafta
Beşiktaş 2 - 3 Akhisarspor
4. Hafta
Bursaspor 1 - 1 Beşiktaş
5. Hafta
Beşiktaş 2 - 1 Yeni Malatyaspor
6. Hafta
Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş
7. Hafta
Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor
8. Hafta
Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş
9. Hafta
Göztepe 2 - 0 Beşiktaş
10. Hafta
Beşiktaş 4 - 1 Çaykur Rizespor
11. Hafta
Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş
12. Hafta
Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor
13. Hafta
Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş
14. Hafta
Beşiktaş 1-0 Galatasaray
15. Hafta
Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş
16. Hafta
Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor
17. Hafta
Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş
18. Hafta
Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş
19. Hafta
Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor
20. Hafta
Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş
21. Hafta
Beşiktaş 2 - 0 Bursaspor
22. Hafta
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş
23. Hafta
Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe
24. Hafta
Kayserispor 2 - 2 Beşiktaş
25. Hafta
Beşiktaş - Konyaspor
26. Hafta
Beşiktaş - Göztepe
27. Hafta
Çaykur Rizespor - Beşiktaş
28. Hafta
Beşiktaş - Başakşehir
29. Hafta
Sivasspor - Beşiktaş
30. Hafta
Beşiktaş - Ankaragücü
31. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
32. Hafta
Beşiktaş - Alanyaspor
33. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş
34.Hafta
Beşiktaş - Kasımpaşa