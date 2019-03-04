Süper Lig'in 24. haftasında Deplasmanda Kayserispor ile karşılaşan Beşiktaş, son dakikaları nefes kesen maçta bir puanı 90. dakikada bulduğu golle kurtardı. İki haftada 4 puan kaybeden Beşiktaş, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Ligin son 10 haftasına girilirken Siyah Beyazlı ekip ile ikinci sırada bulunan Galatasaray'la 5, lider Başakşehir'le ise 13 puanlık fark bulunuyor.

Beşiktaş Süper Lig fikstürü...

1. Hafta

Beşiktaş 2 - 1 Akhisarspor

2. Hafta

Erzurumspor 1 - 3 Beşiktaş

3. Hafta

Beşiktaş 2 - 3 Akhisarspor

4. Hafta

Bursaspor 1 - 1 Beşiktaş

5. Hafta

Beşiktaş 2 - 1 Yeni Malatyaspor

6. Hafta

Fenerbahçe 1 - 1 Beşiktaş

7. Hafta

Beşiktaş 2 - 0 Kayserispor

8. Hafta

Konyaspor 2 - 2 Beşiktaş

9. Hafta

Göztepe 2 - 0 Beşiktaş

10. Hafta

Beşiktaş 4 - 1 Çaykur Rizespor

11. Hafta

Başakşehir 1 - 0 Beşiktaş

12. Hafta

Beşiktaş 1 - 2 Sivasspor

13. Hafta

Ankaragücü 1 - 4 Beşiktaş

14. Hafta

Beşiktaş 1-0 Galatasaray

15. Hafta

Alanyaspor 0 - 0 Beşiktaş

16. Hafta

Beşiktaş 2 - 2 Trabzonspor

17. Hafta

Kasımpaşa 4 - 1 Beşiktaş

18. Hafta

Akhisarspor 0 - 3 Beşiktaş

19. Hafta

Beşiktaş 1 - 1 Erzurumspor

20. Hafta

Antalyaspor 2 - 6 Beşiktaş

21. Hafta

Beşiktaş 2 - 0 Bursaspor

22. Hafta

Yeni Malatyaspor 1 - 2 Beşiktaş

23. Hafta

Beşiktaş 3 - 3 Fenerbahçe

24. Hafta

Kayserispor 2 - 2 Beşiktaş

25. Hafta

Beşiktaş - Konyaspor

26. Hafta

Beşiktaş - Göztepe

27. Hafta

Çaykur Rizespor - Beşiktaş

28. Hafta

Beşiktaş - Başakşehir

29. Hafta

Sivasspor - Beşiktaş

30. Hafta

Beşiktaş - Ankaragücü

31. Hafta

Galatasaray - Beşiktaş

32. Hafta

Beşiktaş - Alanyaspor

33. Hafta

Trabzonspor - Beşiktaş

34.Hafta

Beşiktaş - Kasımpaşa