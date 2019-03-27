Beşiktaş'ın Kagawa planı alt üst oldu!

Beşiktaş’ın sezon sonunda bonservisini almak istediği Japon yıldız Kagawa için iki Alman kulübü harekete geçti... Eğer Leverkusen ve Schalke resmi teklif yaparsa Siyah-Beyazlılar'ın tüm planları alt üst olacak.

27 Mart 2019, Çarşamba 08:04 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın Kagawa planı alt üst oldu!

Devre arasında Borussia Dortmund'tan kiralanan ve performansıyla taraftarların sevgilisi olan Shinji Kagawa'nın geleceği belirsizliğini koruyor... Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Japon yıldızın bonservisini almak istediklerini söylemişti. Ancak Almanya'dan can sıkıcı bir haber geldi.

TEKLİF SEZON BİTİMİNDE

İki Bundesliga kulübü Schalke ve Leverkusen'in Kagawa'nın transferi için harekete geçtiği öne sürülüyor. Sezon biter bitmez Dortmund'a resmi teklif yapılacağı ifade ediliyor.

SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Eğer bu senaryo gerçekleşirse Beşiktaş'ın işi bir hayli zorlaşacak. Çünkü Siyah-Beyazlılar, yaşanan pürüz nedeniyle Kagawa'nın satın alma opsiyonunu almaktan son anda vazgeçmişti.

YÖNETİMİN ELİ ZAYIFLAYACAK

Olası bir transfer savaşında piyasa yükseleceği için Beşiktaş yönetiminin eli zayıflayacak. Bu durumda Japon futbolcunun yeniden Bundesliga'ya dönme ihtimali iyice güçlenecek.

Kaynak: Takvim

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