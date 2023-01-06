Spor Toto Süper Lig 'de zirve yarışının biraz gerisinde kalan Kara Kartal yarın Kasımpaşa ile kozlarını paylaşacak. Beşiktaş , Lacivert-Beyazlılar'ı yenerek umutlarını sürdürmek ve üst sıralara tırmanmak istiyor. Siyah-Beyazlı ekipte mücadele öncesinde ise önemli eksikler bulunuyor.





Uzun süredir sakatlığı devam eden Rachid Ghezzal ve kart cezalısı Valentin Rosier'in yanı sıra bugünkü idmanda sakatlanan Josef de Souza ile Francisco Montero ve Kerem Atakan Kesgin mücadele kadrosunda yer almadı.

İşte Beşiktaş'ın kamp kadrosu: