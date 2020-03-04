Beşiktaş'ın kaderi Galatasaray derbisi

Önümüzdeki sezonu erken açmak istemeyen siyah-beyazlılar, ligi ulaşabileceği en üst noktada tamamlamayı hedefliyor.

04 Mart 2020, Çarşamba 07:42 Son Güncelleme:
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Beşiktaş'ın kaderi Galatasaray derbisi

Beşiktaş'ın Süper Lig'deki kaderi bir sonraki Galatasaray derbisinde şekillenecek. Siyah-beyazlılar, ligi şu anki konumunda bitirirse sezonu Haziran ayında açmak zorunda kalacak. Bu durum futbolcuların tatil sürelerini kısaltırken, takımdan ayrılacakların çok olması nedeniyle transferi etkileyecek ve yeni sezon hazırlıkları büyük bir ihtimalle eksik kadroyla başlayacak. Zirvenin 9 puan gerisinde olan Beşiktaş'ta yönetim ve teknik heyet, sıkıntı yaşamamak için ligi en kötü 3. sırada bitirip, Haziran ayını pas geçmeyi ve sezonu Temmuz'da açmayı hedefliyor.

TAŞLAR YERİNDEN OYNUYOR!

Sağ üst arka adalesinde zorlanma olan Gökhan Gönül'ün Ankaragücü maçında oynaması çok zor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Gökhan'ın yokluğunda sağ beke yine Lens'i çekmesi, Tyler Boyd'u sağ kanada monte etmesi bekleniyor. Dizinden sorun yaşayan Kevin-Prince Boateng'in yerine de 10 numara mevkiinde Ljajic'in görevlendirilmesi planlanıyor. (Sabah)

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