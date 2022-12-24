Spor Toto Süper Lig ’de 14 hafta sonunda lider Fenerbahçe ’nin 7 puan gerisinde bulunan Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, tüm planını en kısa sürede zirve yarışına dahil olmak için yapıyor. Takımına Antalya kampında özel uygulamalar ve güç yüklemesi yaptıran tecrübeli teknik adam, ligde önlerindeki 5 maçlık periyodu çıkış için çok önemli görüyor. Yarın deplasmanda oynanacak Gaziantep mücadelesini kazanıp yükseliş trendi için ilk adımı atmayı planlayan Güneş, bu konuda oyuncularına güveniyor. Başarılı teknik adam; Gaziantep, Adana Demir, Kasımpaşa, Konyaspor ve Kayserispor karşılaşmalarını kazanıp 1 aylık periyottan 15 puanla çıkarak zirve ortağı olmayı hedefliyor.

Dele Alli yolun sonunda!

Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, şampiyonluk yarışına ek olarak takımdan göndereceği isimleri de bu 1 aylık periyot içinde belirleyecek. Güneş’in ilk etapta belirlediği listede; Dele Alli, Javi Montero ve Welinton Souza yer alıyor. Emre Can Uzunhan, Jackson Muleka ve Oğuzhan Akgün de takımdan gönderilmeye aday isimler arasında bulunuyor. Başarılı hocanın, 1 aylık süreç içerisinde takıma minimum katkı veren isimleri yollayıp ardından yönetimden takviye isteyeceği belirtildi.

Mutlu sona inanıyor

Güneş, transferde öncelikle stoper talebinde bulunuyor. Sağ ve sol bek bölgelerine de takviye isteyen şampiyon hoca, bütçe olması halinde merkez orta saha ve kanat hatlarına da yeni futbolcular alınmasını bekliyor. Valerien Ismael sonrasında takımın başına şampiyonluk için getirilen Şenol Güneş, istediklerinin yapılması halinde Kartal’ı bu sezon da mutlu sona ulaştıracağına inanıyor.