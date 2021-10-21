Yaz transfer döneminin son gününe kadar Kaan Ayhan transfer etmek isteyen Beşiktaş , Sassuolo'nun tutumu nedeniyle bunu başaramamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Ahmet Nur Çebi'nin devre arasında yine transfer etmek istediğini belirttiği Kaan Ayhan konusunda flaş bir gelişme yaşandı.

Milli futbolcunun babası Erol Ayhan, İtalya basınına açıklamalarda bulundu.

Erol Ayhan, 'Kaan şu an Sassuolo'nun futbolcusu. Beşiktaş Sassuolo'yu ikna ederse masaya otururuz. İlk olarak Beşiktaş ve Sassuolo anlaşmalı' ifadelerinde yer verdi.

Ahmet Nur Çebi, TRT Spor'da katıldığı programda Kaan için, 'Onun için bıkmadan, usanmadan kapıyı çalacağız. Şimdi birileri de devreye girebilir. Beşiktaş'a gelmek istiyor, biz de istiyoruz' ifadelerine yer vermişti.



