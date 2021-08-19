Stoper transferinde bir numaralı hedef olarak İtalya Serie A ekibi Sassuolo’da forma giyen Kaan Ayhan olarak belirleyen yönetim, çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-Beyazlı idareciler, kiralama tekliflerinin reddedilmesinin ardından Çizme kulübüyle oyuncuyu satın almak için görüşmelere başladı. İlk etapta 6 milyon Euro’luk bonservis bedelinde ısrarcı olan Yeşil-Siyahlılar’la yapılan pazarlıklarda yönetimin, bu miktarı aşağıya çekmeye çalıştığı ve taksitli ödeme planı konusunda Sassuolo’yu ikna etmek için uğraştığı bildirildi.