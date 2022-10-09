Beşiktaş ’ın transfer döneminin son saatlerinde Alanyaspor’dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Tayfur Bingöl, Kara Kartal’da adeta bir joker görevi üstlendi... SiyahBeyazlılar’a sol bek olarak gelen ve ilk olarak sağ bekte süre alan Tayfur, Fenerbahçe derbisinde sonradan oyuna dahil olup orta sahada forma giymişti. Yetenekli oyuncu, dün de Kartal’ın Giresunspor’a konuk olduğu maçta hücum hattının sağ kenarında görev yaptı. Maça Ghezzal’ın dahil olmasıyla karşılaşma içinde sağ beke geçen Tayfur, oyunu orta saha hattında tamamladı.

'Trabzon maçı iyi olacak'

Tayfur Bingöl, 1-0’lık Giresunspor zaferi sonrasında galibiyeti basın mensuplarına değerlendirdi. Bingöl, “Diğer haftalarda çok hak ettik, çok pozisyon bulduk, sonuç alamadık. Sahaya her şeyimizi bıraktık bu maçta. 3 puan aldık. Çok mutluyuz. Bu seriyi devam ettirmek istiyoruz. Sezon sonu şampiyon olmak istiyoruz. Trabzonspor maçı da umarım bizim için iyi olacak” sözlerini sarf etti.







