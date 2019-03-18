Beşiktaş'ın jokeri Dorukhan Toköz

Dorukhan Toköz, bu sezon Beşiktaş formasıyla ön libero, sağ bek, stoper, sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında görev yaparak teknik direktör Şenol Güneş’in jokeri oldu.

18 Mart 2019, Pazartesi 08:47
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Beşiktaş'ın jokeri Dorukhan Toköz

Beşiktaş'ın Eskişehirspor'dan transfer ettiği Dorukhan Tököz, sergilediği başarılı performansın yanı sıra farklı mevkilerde görev yapabilme özelliği de ön plana çıktı. 22 yaşındaki genç oyuncu, önceki gün Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmaya ön liberoda başlarken daha sonra stopere geçti. Burada da sırıtmayan Dorukhan, teknik direktör Şenol Güneş'in kendisine olan güvenini boşa çıkarmadı. Bu sezon Beşiktaş ile 19 maçı çıkıp 3 gol ve 1 asiste imza atan milli futbolcu, bu karşılaşmaların 17'sine ön libero, 2'sine de sağ bek olarak görev yaptı. Dorukhan, Güneş'in oyun içinde yaptığı değişikliklerle sağ açık ve 10 numara pozisyonlarında da boy gösterdi.

Şenol Güneş, performansıyla parlayan Dorukhan'ı Ay-Yıldızlı ekibimizin aday kadrosuna çağırarak ödüllendirdi. İlk kez A Milli Takım'a çağrılan 22 yaşındaki oyuncu, 13 kez de U-21 Milli Takımı'nda görev yaptı.

(Sabah)

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