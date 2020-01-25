Adnan Menderes Havalimanı'na saat 16.00'da gelen kafileyi az sayıda taraftar karşıladı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Abdullah Avcı ile yollarını ayıran siyah-beyazlılarda havalimanına gelen futbolseverler kaleci Karius’u protesto etti. Tecrübeli kaleci VIP kapısında çıkar çıkmaz tepki gördü. Bir grup Beşiktaşlı Karius’u yuhalayarak, “Go home Karius” tezahüratları yaptı. Alman kaleci ise kendisini protesto edenlere el salladı. Taraftarlar Burak ve Boyd ile ise fotoğraf çekildi.

Onur ATIŞ / İZMİR, (DHA)