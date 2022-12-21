Beşiktaş , ara transfer döneminde bir kadro değişimine hazırlanıyor. Beşiktaş Yönetimi, Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği isim için girişimlerini hızlandırmış durumda.

Kupa mesaisi sürüyor

Kara Kartal'ın bugün Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'la oynayacağı maçın hazırlıkları önceki gün yapılan idmanla başladı. Teknik direktör Şenol Güneş'in yönetiminde çift çalışma yapan takım, kondisyon ve taktik idmanı yaptı. Hazırlıklar bugün de devam edecek.

Saiss'ten kötü haber

Dünya Kupası'nda Fas formasıyla yarı final sevinci yaşayan Romain Saiss, ülkesiyle turnuvayı 4. olarak tamamlamıştı. Adale sakatlığı sebebiyle son müsabakada oynayamayan Saiss'in problemi devam ediyor.





Başarılı sol stoperin bundan dolayı Kara Kartal'ın Gaziantep ve Adana Demir maçlarında oynaması beklenmiyor ve 2022 yılını kapatması planlanıyor.

Javi Montero Ümraniye yolunda

Beşiktaş Yönetimi'nin ara transfer döneminde yabancı kontenjanında yer açmak için ilk adayı Javi Montero... İspanyol stoperi kiralamak için çalışmada bulunan Beşiktaş'a ilk mesaj Ümraniyespor'dan geldi. Genç stoperin Ümraniyespor'a kiralanma ihtimali yüksek.

Onur, Beşiktaş'ı bekliyor

Kayserispor formasıyla ortaya koyduğu başarılı performansın ardından A Milli Takım ’a yükselen Onur Bulut, kulübüyle sezon sonunda bitecek olan sözleşmesini uzatmak istemiyor. İç Anadolu ekibinin seçilen yeni yönetiminin kontrat konusunda ikna etmeye çalıştığı tecrübeli sağ bek, kendisiyle ilgilenen Beşiktaş’tan haber bekliyor. Kariyerine İstanbul’da devam etmek isteyen Onur, Siyah-Beyazlılar’ın Kayserispor’la yaptığı temasları sonuçlandırmasını bekliyor.

Radara girdi

Kara Kartal'da 2019-20 sezonunda kiralık olarak forma giyen Mohamed Elneny, Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in talebi sonrasında tekrar Siyah-Beyazlılar'ın radarına girmişti. 30 yaşındaki futbolcu için çalışmalarda bulunan yönetim sezon sonunda İngiliz ekibiyle kontratı bitecek oyuncuyu devre arasında Kartal yapabilmek için düğmeye basmıştı.





Dönmeye sıcak bakıyor

Bu doğrultuda Mısırlı yıldızın menajeriyle de temas kuran idareciler olumlu geri dönüş aldı. Arsenal'de forma yarışında geri kalan Elneny, Türkiye'ye dönmeye ve yeniden Siyah-Beyazlı formayı giymeye olumlu bakıyor.

Ada’dan talipleri var

Arsenal'le sezon sonunda sona erecek olan kontratını uzatmama kararı alan Elneny kariyerine Beşiktaş'ta devam etmeye hazır. Arsenal'in de sözleşme yenilememe kararı aldığı tecrübeli oyuncuyu devre arasında göndermeye sıcak bakabileceği kaydedildi. Beşiktaş'a ek olarak yıldız oyuncuya hem Premier Lig hem de Serie A'dan talipler olduğu öğrenildi. Türkiye'de görev yaptığı kısa sürede Siyah-Beyazlı taraftarların beğenisini kazanan başarılı oyuncu, Türkiye'den güzel duygularla ayrılmıştı.



