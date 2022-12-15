Beşiktaş , yeni sezon hazırlıklarını Antalya'da sürdürürken kadroda yaşanacak değişim için de çalışmalar gerçekleştiriliyor. Siyah-Beyazlılar, ara transferde nokta atışı takviyeler adına hummalı bir çaba içerisinde. Bu doğrultuda Beşiktaş'ın bir isim üzerinde yoğunlaştığı kaydedildi.





Ghezzal'ın sakatlığı...

Kara-Kartal, sezon başında Trabzonspor ile yollarını ayırarak Arabistan’a giden tecrübeli oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. Arabistan’da mutsuz olan Anthony Nwakaeme, tekrardan Süper Lig ’e geri dönmek istiyor. Nijeryalı oyuncu menaceri aracılığıyla birçok kulübe önerilmeye başlandı. Ghezzal’ın sakatlığı sonrası kanatlarda eksiklikler yaşayan Beşiktaş Yönetimi, 33 yaşındaki oyuncunun gelmesine sıcak bakıyor.

6 maç 3 gol...

Taraflar arasındaki temaslar devam ediyor. Anthony Nwakaeme, bu sezon Al-Fayha formasıyla 6 resmi maça çıktı. Bu karşılaşmaların 5’inde ilk 11’de yer alan Nwakaeme 3 gol kaydetti. Deneyimli oyuncunun, takımıyla sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor.

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Top, teknik ekipte!

Beşiktaş’ın ilgisi sonrasında bir süre önce İstanbul’a gelen tecrübeli futbolcu, Al-Fahya’yla sözleşmesini feshetmek için Arabistan kulübünden kolaylık istedi. Beşiktaş Yönetimi’nin teknik direktör Şenol Güneş’in raporunu beklediği, oyuncunun durumunun yakın süreçte netlik kazanması bekleniyor.



