



Önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, Espanyol'un Çinli hücum oyuncusu Wu Lei ile ilgilendiği belirtilmişti. Premier Lig'den de talipleri olan oyuncu, ikinci lige düşmesine rağmen takımı Espanyol'da kalacağını açıkladı.

Çin Devlet Televizyonu CGTN'ye konuşen Wu Lei, "Espanyol'da kalmaya ve ikinci ligde de takımımla mücadele etmeye karar verdim" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ın transfer gündeminde olduğu ifade edilen oyuncu ile İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton ve Watford'un da ilgilendiği belirtiliyordu.