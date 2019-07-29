Stoper arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde gündemine gelen isimlerden biri de Tigres'te forma giyen Timothee Kolodziejczak'tı. Fransız basını, 27 yaşındaki deneyimli savunmacı için Meksika ekibinin istediği bonservis bedelini duyurdu.

Ülkenin saygın spor gazetesi L'Equipe'te yer alan habere göre Tigres yönetimi, Saint-Etienne'in de kadrosuna katmak istediği Fransız futbolcu için 5 milyon euro talep ediyor. Kolodziejzcak, geride kalan sezonda 38 maçta görev yaparken takıma 3 gol ve 3 asistle katkıda bulunmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler