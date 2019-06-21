Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde ciddi olarak ilgilendiği isimlerden biri de Hollanda Eredivisie Ligi ekiplerinden VVV-Venlo'da forma giyen Peniel Mlapa olmuştu. Kulübün CEO'su Marco Bogers de daha önce yaptığı açıklamada Siyah Beyazlılar'ın Togolo golcüye olan ilgisini doğrulamıştı. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın çok istediği belirtilen 28 yaşındaki santrforun yeni durağı ise Arap Yarımadası oldu.

Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al Ittihad Kalba, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada Mlapa ile iki yıllık sözleşme imzaladıklarını duyurdu. Oyuncu için VVV-Venlo kulübüne ödenen bonservis bedelininse 2,5 milyon euro olduğu öğrenildi. Golcü futbolcu, geçtiğimiz sezon çıktığı 32 maçta 15 kez fileleri havalandırırken 3 de asist kaydetmişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler