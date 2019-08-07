Yeni sezon öncesi kadrosunu bir kanat oyuncusuyla daha güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ın Premier Lig ekiplerinden Southampton'da forma giyen Mohamed Elyounoussi'yi kadrosuna katacağı konuşuluyordu. 25 yaşındaki futbolcunun geleceğiyle ilgili son 24 saat içerisinde yaşanan gelişmelerse Siyah Beyazlı taraftarları bir hayli heyecanlandırdı.

Elyounoussi'nin ülkesinde yayım yapan Verdens Gang gazetesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde oyuncunun menajerlerinin Beşiktaş, Sevilla ve Celta Vigo'yla görüşme hâlinde olduğunu yazdı. Yıldız ismin formasını giydiği Southampton kulübünün teknik patronu Ralph Hasenhüttl ise Norveç televizyonu TV2'ye yaptığı açıklamada konuyla ilgili olarak şunları söyledi:

"Şu anda takımdaki herkese oynama şansı vermek istiyoruz. Eğer Elyounoussi, yedek kulübesindeyken kendisini rahat hissetmiyorsa bizden başka hedefleri var demektir. Böyle bir durumda da bu soruna bir çözüm bulmamız gerekecek."

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler