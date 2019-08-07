Yeni sezon öncesi kadrosuna bir sol bek takviyesi yapmak isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Flamengo forması giyen Miguel Trauco'ydu. Siyah Beyazlılar'ın kadrosuna katmak istediği 26 yaşındaki futbolcunun yeni durağı ise Ligue 1 ekiplerinden Saint-Etienne oldu.

Fransız kulübü, dün resmi internet sitesi aracılığıyla yaptığı açıklamada Perulu savunmacıyla üç yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Söz konusu transfer için Flamengo'ya ödenen bonservis bedelininse 1 milyon euro olduğu öğrenildi. Trauco, yeni takımında 13 numaralı formayı giyecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler