Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan ve transfer adına girişimler asbaşkan Emre Kocadağ ile teknik direktör Sergen Yalçın tarafından da doğrulanan Brezilyalı yıldız Hulk'un ülkesi ekiplerinden Atletico-MG ile anlaşmaya yaklaştığı belirtildi.

UOL Esporte'nin haberine göre Türkiye'den Başakşehir ve Beşiktaş'tan da teklif alan Hulk konusunda avantajlı taraf olarak Atletico-MG gösteriliyor. İki taraf arasında yapılan son görüşmelerin olumlu geçtiği ve talep edilen ile önerilen arasındaki farkın son derece azaldığı belirtiliyor.

Şu anda ailesiyle birlikte Brezilya'da olan ve haftanın bitimine kadar karar vereceği belirtilen Hulk'un Atletico-MG'nin sunduğu projeden memnun olduğu ve ücret konusunda kalan ufak pürüzler giderilirse Atletico-MG ile anlaşma imzalayacağı iddia edilmekte.