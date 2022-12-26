Trabzonspor'daki 4 yıllık sözleşmesini şampiyon olarak tamamlayan Anthony Nwakaeme, Türkiye'deki performansıyla futbolseverleri kendisine hayran bırakmıştı. Zarif bilekleri, şık çalımları, öldürücü şutları ve inanılmaz top saklama becerisiyle dikkatleri üzerine çeken Nijeryalı futbolcu skor katkısıyla da bu performansını taçlandırmıştı. Bordo-Mavili formayla 4 sezonda 145 maça çıkıp 47 gol, 40 asistle oynayan 33 yaşındaki oyuncu için geçen sezonun sonunda teklif yağmıştı.





4 büyük de istedi

Trabzonspor, yıldız oyuncunun sözleşmesini yenilemek isterken, Beşiktaş , Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın da tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği öğrenilmişti. Avrupa'dan da birkaç takımın radarına giren başarılı futbolcu kariyeri için sürpriz bir karar vererek Suudi Arabistan'a gitmiş ve Al Fayha'yla sözleşme imzalamıştı.

Menajerlerle haber gönderdi

2 yıllık kontrat imzalamasına rağmen Suudi Arabistan'da çok mutlu olmadığı iddia edilen Anthony Nwakaeme'nin yeniden Türkiye'ye dönmek istediği öne sürülmüştü. Menajerler aracılığıyla Süper Lig kulüplerine bu durumunu ileten yıldız futbolcu için şu anda Beşiktaş'ın devrede olduğu biliniyor.

İmza golünü attı

Nwakaeme ise Türkiye'deki gollerine Arabistan'da da devam ediyor. Al Fayha bugün Al-Tai'yi konuk ederken, Nijeryalı oyuncu şık bir gole imza attı. Trabzonspor formasıyla birçok kez attığı imza gollerine benzer bir pozisyona giren 33 yaşındaki oyuncu, savunma arkasına sarktı, sol kanattan içeri girdi ve rakibini karşısına alıp, kendisinden sıyrılıp kaleciyi çaresiz bırakacak vuruşu yaptı ve fileleri sarsmayı başardı. Böylece deneyimli oyuncu Al Fayha'da 8. maçında 4. golünü attı.



