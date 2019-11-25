Beşiktaş’ın İstanbul’da zirve planı

Sezon başında büyük eleştirilere maruz kalan Beşiktaş’ta kara bulutlar dağıldı, takım bir anda şampiyonluk havasına girdi. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın da geleceğinin tartışıldığı bir dönemde Siyah- Beyazlılar, önceki gün zorlu Konyaspor deplasmanından 1-0’lık galibiyetle ayrılıp, yenilmezlik serisini 6’ya çıkarırken, üst üste dördüncü kez kazanarak puanını 21’e yükseltti.

Rüzgarın olumlu anlamda adeta ters döndüğü Kara Kartal’da Avcı ve öğrencileri, şimdi ise gözlerini fikstür avantajını da arkasına alarak liderliğe dikti. 6. haftada sadece 5 puan toplayabilen ve küme düşme hattında yer alan Beşiktaş, ilk yarının son haftasına kadar 5 ve ikinci yarının ilk maçı da dahil olmak üzere ligde toplamda üst üste 6 maçını da İstanbul’da oynayacak.

Hedef maksimum puan

Böylece ligde hiç seyahat yapmayacak olan Kartal, bu süreçte rakiplerinden maksimum puan alarak, yeni yıla lider olarak gitmenin hesaplarını yapıyor.

13. haftada Kayserispor’u konuk edecek Beşiktaş, sonrasında Kasımpaşa (d), Yeni Malatya, Fenerbahçe (d), Gençlerbirliği ile ilk yarıyı tamamlarken, ikinci yarıya da ligde evindeki Sivas mücadelesiyle başlayacak.