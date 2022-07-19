Beşiktaş 'ta yeni sezon hazırlıkları devam ediyor. Avusturya kampına genç futbolcuları da dahil eden Valerien Ismael, hazırlık maçlarında da bu oyunculara şans vermişti.

Avusturya kampının son gününde basın toplantısı düzenleyen Ismael, İspanya kampına daha az genç futbolcunun alınacağının sinyalini vermişti.

Ismael, ' İspanya'ya giderken herkesi götürmek isteriz ama kadroyu azaltacağız. Elimizden geldiğince gençlerimizden faydalanmaya çalışacağız' demişti.

3 futbolcu alındı

Bu doğrultuda Beşiktaş'ın İspanya kampına götüreceği genç futbolcular belli oldu. Valerien Ismael; Emirhan Delibaş, Oğuzhan Akgün ve Berkay Vardar'ın kadroya dahil olmasını istedi.

Orhan Yıldırım