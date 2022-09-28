Üst üste puan kayıplarıyla sıkıntılı bir sürece giren Beşiktaş , Fenerbahçe derbisini kazanarak yoluna emin adımlarla devam etmeyi planlıyor. Siyah-Beyazlılar, kritik maçta yıldız oyuncularına güveniyor. Sakatlığı geçen ve pazar günü forma giymesi beklenen Dele Alli zorlu maçta kilidi açacak oyuncu olabilir.

FARK YARATIYOR

Yıldız futbolcu, Tottenham kariyerinde derbilerde ortaya koyduğu başarılı performansla dikkat çekiyor. Siyah-Beyazlılar'ın sezon başında Everton'dan transfer ettiği Dele Alli, Tottenham'da forma giydiği dönemde Londra derbilerinde etkili bir performans sergiledi...





Siyah-Beyazlılar'ın yıldız 10 numarası, Tottenham formasıyla Londra derbilerinde Chelsea ve Arsenal'e karşı 12'şer kez görev aldı. Chelsea maçlarında 12 maçta 6 gol ve 2 asist üreten Dele Alli, Arsenal'e karşı ise 12 karşılaşmada 2 gol ve 2 asiste imza attı. Toplamda ise 24 maçta 8 gol ve 4 asist yaptı ve 12 gole direkt katkıda bulundu.

Derbileri seven Dele Alli'nin Fenerbahçe maçında da daha fazla sorumluluk alması ve ön plana çıkması bekleniyor.

İKİ MAÇTIR YOKTU

Uyluk sakatlığı nedeniyle Beşiktaş'ın Başakşehir ve İstanbulspor maçlarında görev yapamayan İngiliz yıldız Süper Lig'de görev aldığı 182 dakikada 1 gol attı. Beşiktaş, Ankaragücü'nü deplasmanda 3-2 mağlup ederken Siyah-Beyazlılar'ın ikinci golü Dele Alli'den gelmişti. (Takvim)

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