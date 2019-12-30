Beşiktaş Alman Ligi ekiplerinden Wolfsburg'da forma giyen Türk yıldız Yunus Mallı'yı transfer etmekte kararlı... Alman ekibi, Kartal'ın 1.5 yıllık kiralama talebine olumlu bakıyor. Ayrıca maaşının yarısını da Wolfsburg karşılayacak.

MİLLİ TAKIM İÇİN İSTİYOR

Beşiktaş'ın istediği yıldız 10 numara bu sezon Wolsfburg'da yeteri kadar forma şansı bulamadı. Beşiktaş'ta düzenli olarak forma giymek ve yeniden milli takıma seçilmek istiyor.

AMCASINDAN FLAŞ AÇIKLAMA

Yunus Mallı'nın Wolfsburg ile olan sözleşmesi 2021 yılında sona eriyor. 27 yaşındaki futbolcunun menajeri ve amcası İlhan Mallı, "Beşiktaş ile önümüzdeki günlerde temas kurabiliriz" diyerek transferin ipucunu verdi.

Kaynak: Takvim