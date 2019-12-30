Süper Lig’in ilk yarısını 30 puanla 5. sırada tamamlayan Beşiktaş’ta en istikrarlı isim Loris Karius, en golcü Burak Yılmaz ve en hırçın oyuncu Caner Erkin oldu. Ligin ilk 6 haftasında kötü performans sergileyen ama sonrasında toparlayarak üst sıralara çıkan siyah-beyazlı ekibin teknik direktörü Abdullah Avcı, kalede Karius’tan vazgeçmedi. Alman kaleci, ligin ilk yarısında 16 maçta bin 440 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim olarak dikkati çekti. Beşiktaş’ta Caner Erkin bin 410, Gökhan Gönül bin 345, Domagoj Vida bin 333, Adem Ljajic bin 196 ve Atiba Hutchinson bin 178 dakika süre aldı.

En az süre alan oyuncular

Siyah-beyazlılarda Utku Yuvakuran, Orkan Çınar ve Muhayyer Oktay, ligin ilk yarısında fazla şans bulamadı. Sadece bir maçta sahada yer alabilen kaleci Utku, 90 dakika süre aldı. Orkan 3 maçta 47 dakika şans bulurken, Muhayer Oktay ise bir maçta 6 dakika oynayabildi.

Golde Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Hutchinson

Ligin ilk 6 sırasındaki takımlar arasında en az golü atan Beşiktaş’ta gol yollarında Burak Yılmaz, Umut Nayir ve Hutchinson ön plana çıktı. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle forma giyemeyen ve aynı sebepten ötürü son haftadaki Gençlerbirliği karşılaşmasında da oynayamayan Burak, 5 gole imza attı. Zaman zaman ilk 11’de şans bulan Umut ise 4 gollük katkı verdi. Beşiktaş’ın orta saha oyuncusu Hutchinson da fileleri 4 kez havalandırarak en golcü oyuncular arasında yer aldı.

En hırçın futbolcu Caner Erkin

Siyah-beyazlı ekipte Karius’tan sonra en çok süre alan oyuncu olan Caner Erkin, 6 sarı ve bir kırmızı kartla en hırçın isim olarak dikkati çekti. Beşiktaş’ta Ljajic 5, Jeremain Lens ve Victor Ruiz dörder, Muhammed Elneny 3 sarı ve bir kırmızı, Vida ise bir kırmızı kart gördü. Siyah-beyazlı ekipte 14 maçta 944 dakika süre alan Abdoulay Diaby, ilk yarıyı kart görmeden tamamladı.

Beşiktaş’ın ilk yarıdaki istatistikleri

Futbolcu Maç İlk 11 Süre (Dakika) Gol Sarı Kart Kırmızı Kart

Loris Karius 16 16 1440 - 1 -

Caner Erkin 16 16 1410 2 6 1

Gökhan Gönül 15 15 1345 1 3 -

Domagoj Vida 16 16 1333 3 - 1

Adem Ljaji? 16 13 1196 1 5 -

Atiba Hutchinson 14 13 1178 4 2 -

Mohammed Elneny 11 11 955 - 3 1

Abdoulay Diaby 14 12 944 2 - -

Burak Yılmaz 11 10 905 5 3 -

Víctor Ruíz 9 9 810 - 4 -

Georges-Kevin N’Koudou 11 6 683 2 1 -

Jeremain Lens 10 7 580 - 4 -

Pedro Rebocho 8 7 567 - 2 -

Güven Yalçın 11 5 494 2 2 -

Dorukhan Toköz 6 6 484 - 2 -

Enzo Roco 5 5 450 - 1 -

Oğuzhan Özyakup 11 4 444 1 1 -

Umut Nayir 10 3 373 4 3 -

Necip Uysal 7 3 303 - 3 -

Tyler Boyd 7 4 287 - 2 -

Douglas Pereira dos Santos 4 2 217 - 1 -

Utku Yuvakuran 1 1 90 - - -

Orkan Çınar 3 - 44 - 1 -

Muhayer Oktay 1 - 6 - - -





İSTANBUL (AA) - HÜSEYİN EROĞUL -