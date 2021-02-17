Larin'in 4, Aboubakar'ın ise üst üste 3 maçı boş geçtiği dönemde Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın imdadına Cenk Tosun yetişti. 29 yaşındaki oyuncu, siyah-beyazlı formayı yeniden giydiği ilk lig maçında 2 kez ağları sarsarak 3-0'lık Gençlerbirliği galibiyetinde büyük pay sahibi oldu. Cenk'in süper başlangıcı, Yalçın'ın 11 planlarını da değiştirdi.

Deneyimli hoca, daha önce hem Gomez hem de Aboubakar'ın yanında kanat forvet gibi görev yapan tecrübeli futbolcu için bir kez daha aynı formülü düşünüyor. Bu durumda lige çok iyi başlayan ancak son dönemde büyük düşüş yaşayan Larin'e kulübe yolu gözükecek. Öte yandan Cenk, bay geçilen haftayı iyi değerlendirerek fizik gücünü yukarı taşımayı hedefliyor. Yıldız futbolcu takım üç gün izne çıkarken boş durmuyor ve kendisine verilen özel idman programını uyguluyor.

G.BİRLİĞİ MAÇI PERFORMANSI

3 şut, 3 isabet, 2 gol

11 topla buluşma

7 pas, %85.7 başarı oranı

3 ikili mücadele, 0 başarı

(Sabah)