Dev derbide Beşiktaş ’ın gözü takımın dünyaca ünlü yıldızı Miralem Pjanic’in üzerindeydi. Teknik direktör Sergen Yalçın tarafından orta sahada takımı yönetmesi için görevlendirilen Boşnak yıldız, skora doğrudan katkı yapmasa da Beşiktaş’ın Galatasaray filelerine gönderdiği iki golde de vardı. Umut Meraş’ın Larin’e attırdığı enfes golün öncesinde oyunun yönünü sol kanada çevirip topu Umut’la buluşturan başarılı oyuncu, ikinci golde kornerin başındaki isimdi. Ön direğe alçaktan direkt adrese bir orta yapan Kartal’ın süperstarı yine takımına önemli bir katkı sağlamış oldu.

En çok topla buluşan isim

92 kez topla buluşarak bu alanda takımının saha içerisindeki en iyisi olan Pjanic, 10 pas hatası yapsa da sahanın en çok isabetli pas yapan ikinci ismi olarak dikkat çekti. İki kez de rakip kaleyi yoklayan Beşiktaş’ın gözdesi performansıyla derbi zaferinde önemli rol oynadı.