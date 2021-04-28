Beşiktaş'ın Ç. Rizespor ile oynadığı maçın ilk yarısında Siyah-Beyazlı takımın iki golü VAR incelemesi sonucu iptal oldu.

Beşiktaş'ın Nkoudou ile 16.dakikada attığı golün hemen ardından sağ kanattan ceza sahasına giren Ljajic topu filelere gönderdi ancak VAR incelemesi sonucu gol ofsayt olduğu için iptal oldu.

Görüntü: beIN Sports

İlk yarının son anlarında ise Beşiktaş'ın Atiba ile kaydettiği gol öncesinde Vida topa elle müdahale edince gol iptal oldu. VAR incelemesi sonucu hakem Abdülkadir Bitigen iptal kararı verdi.

Görüntü: beIN Sports