Süper Lig 'in 32. haftasında sahasında Alanyaspor 'u konuk edecek olan Beşiktaş 'ta teknik direktör Valerien Ismael, karşılaşma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

İşte Valerien Ismael'in açıklamaları:

Harika bir his tabii ki. Bu şekilde taraftarımızın önünde oynamak. Aslında hafta içinde gün be gün bilgilendirildik bilet satışlarıyla ilgili... Asıl teşekkürü futbolcularımıza yapmak gerekiyor. Onların performansları bu tribünleri dolduruyor.

Biz geldiğimizden itibaren felsefemize en kolay adapte olacak oyuncuları seçmeye çalışıyoruz. Her geçen gün daha da fazla kararlılıkla kadroyu kurmak istiyorum.

Geçen hafta iyi bir sınav verdik. Her geçen hafta en iyi şekilde çalışmaya devam ediyoruz. Bütün futbolcularımız kazanmak istiyor. Kural çok basit, bugün evimizdeyiz ve baskılı bir 90 dakika sonucunda kazanmak istiyoruz.