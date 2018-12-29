Beşiktaş ile Şenol Güneş arasındaki sözleşme yenileme konusu ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Milliyet Gazetesi yazarı Bilal Meşe, haber - yorum olarak yazdığı yazısında Şenol Güneş'in sözleşme yenileme olayıyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

Beşiktaş Yönetim Kurulu’nun, Teknik Direktör Şenol Güneş’in sözleşmesini bir yıl daha uzatma kararı, iyi hoş da, soru işaretleriyle dolu. Neden mi? Kartal’ın ilk yarı karnesi ortada, hele hele oynadığı futbolun taraftarı da, yönetimi de karamsarlığa sürüklediğini kimse inkar edemez.

Bu tabloda yönetimin sözleşme uzatma isteğinin kulüp çevreleri de dahil sürpriz olarak nitelendirilmesinden daha doğal ne olabilir ki? Takım lider olur, rakipleriyle puan farkını açmış olur, eyvallah...

Yeni sezonun yol haritasını şimdiden belirlemek, bu oyunun ilk kuralıdır. Ama madalyonun tersi, çok farklı... Tablo negatifken, alınan bu karara birçok senaryo yazabiliriz. Teknik kadro ve futbolcuları ikinci yarıya motive etmek için alınmış, ya da göstermelik bir karar olarak da değerlendirebiliriz.

Artı, camiaya yakın dostlarım da tıpkı bizler gibi düşünüyor. İşin özeti; bu teklifin ardında takıma yönelik “hoca bir yıl daha burada, ikinci yarı işinize dört elle sarılın, ona göre” mesajı yatıyor. Güneş hoca devam eder mi, etmez mi, bilemiyoruz. Bildiğimiz bir gerçek Kartal’ın şampiyon olmaması halinde, bu birlikteliğin devam etmesi söz konusu olamaz.

AYRILIK KAÇINILMAZ

Velev ki, yönetim “tamam” dedi... Ya Güneş’in isteyeceği rakam ne olacak? İşte burası da tartışılır. Güneş hoca yıllık 2.5 milyon euro alıyor. Aynı paraya mı imza atacak? İngiltere’ye giden Güneş hoca ile telefonda konuştuk, yönetimin kararını sorduk;

“Hayırlı olsun, her şey Beşiktaş’ın iyiliği ve başarısı için. Güzel ve olumlu bir karar gibi görüyorum...”

Hoca sadece bu yorumu yaptı, fazlasından da kaçındı. Dememiz o ki, ortada mutsuz bir birliktelik var. Yönetim günü ya da sezonu kurtarmanın hesapları içinde, ama ayrılık kaçınılmaz sanki!

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş’in yönetimin önerisine nasıl bir yanıt vereceği merakla bekleniyor.