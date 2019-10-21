’Beşiktaş’ın her kuruşu bize emanet’

Ahmet Nur Çebi, seçimi kazanmasının ardından yaptığı konuşmada camiaya seslendi.

Çebi, “Beşiktaş yeni bir ufka, yeni bir döneme açılmıştır. Katılımcı, paylaşımcı, dürüst, çalışkan ve hedefi Beşiktaş’ı her an yukarı taşımak olan bir süreç geçireceğiz. Önümüz aydınlık, önümüz parlak. Söz veriyoruz, Beşiktaş’ın şerefi, namusu, bir kuruşu bize emanet. Beşiktaş Genel Kurulu, bindirilmiş kıtaların olmadığını, olamayacağını, bir işe yaramayacağını ispatlamıştır. Ocak ayına kadar Abdullah Avcı ile tartışmasız devam edeceğim. Eğer bir sorun olursa, Abdullah Avcı hocam zaten gereğini yapabilecek kalitede ve değerde bir hocamız. Kendisinin yapacağı değerlendirmeler olacaktır, ona da hak hukuk tanımalıyız” ifadelerini kullandı.