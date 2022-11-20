Şenol Güneş yönetimindeki Beşiktaş , kadroda ciddi bir değişime hazırlanıyor. Siyah-Beyazlılar'da öncelikli olarak 4 takviye hedefleniyor. Belirlenen mevkilerdeki adaylar da belli olmuş durumda.

Şenol Güneş ara vermedi

Kara Kartal’da teknik direktör Şenol Güneş, Süper Lig ’e Dünya Kupası arası verilmesi sonrasında takıma 9 günlük izin vermişti. Neredeyse tüm oyuncular, bu süreyi yurt dışı tatillerinde değerlendirirken Güneş, İstanbul’dan ayrılmadı. Tecrübeli hoca, ekibiyle çalışmalarına devam ediyor.

Önce Ümraniye sonra Antalya

Dünya Kupası arası sebebiyle 9 gün izin yapacak olan Beşiktaş’ta çalışmalar perşembe günü başlayacak. Takımın ay sonuna kadar İstanbul’da hazırlıklarını sürdürmesi ve ardından Antalya kampında ligin ikinci bölümüne hazırlanması bekleniyor.

Tyler Boyd ABD’ye döndü

Siyah-Beyazlılar’ın sezon başında lisansını dondurduğu Tyler Boyd, ara transfer dönemini beklemeden sözleşmesini feshetmişti. ABD’li kanat oyuncusunun, ayrılığın resmiyet kazanması sonrasında ülkesine döndüğü ve kariyerine burada devam edeceği kaydedildi.

Transfere Kartal pençesi!

Siyah-Beyazlılar, ara transfer döneminde kadroda büyük bir değişime gidecek... Teknik direktör Şenol Güneş’in talebi doğrultusunda takıma 4 takviyenin yapılması bekleniyor. Gündemde; 2 stoper, 1 sol bek ve bir de sağ kanat takviyesi var! Stoper hattı için Çağlar Söyüncü ve Bruno Martins Indi isimlerine yoğunlaşan yönetim, sol bek konusunda da Enzo Diaz’la ilgileniyor. Kara Kartal, hücum hattı için ise Hakim Ziyech’le sınırları zorlamaya hazırlanıyor...

Sezona Valerien Ismael’le başlayan Siyah- Beyazlılar’da göreve Şenol Güneş’in gelmesi sonrasında yeni bir yapılanma için düğmeye basıldı. Yönetim, tecrübeli teknik adamın talebi doğrultusunda ara transfer dönemine 4 yeni takviyeyi yetiştirmeyi planlıyor. Tyler Boyd’la yolların ayrılmasının ardından Utku Yuvakuran’ı da devre arasında göndermesi beklenen Beşiktaş’ta, Welinton’ın bonservisiyle, Montero’nun da kiralık olarak ayrılması planlanıyor. Bu hamlelerle hem yabancı sınırında hem de bütçede yer açacak olan Kara Kartal’da hedefler belli...

Yönetim, Leicester City’le sezon sonunda bitecek olan kontratını uzatmama kararı alan Çağlar Söyüncü için presini sürdürüyor. Siyah-Beyazlı idareciler, oyuncuyu yarım dönemlik kiralamaya ikna edip sonrasında Leicester’la pazarlıklara başlamayı amaçlıyor.

Ziyech için 3 milyon Euro

Stoper hattı için Hollanda ekibi AZ Alkmaar’dan Bruno Martins Indi’yi de almayı amaçlayan yönetim, 30 yaşındaki oyuncu için çalışmalarına devam ediyor. Kartal’ın bu operasyon için 2 milyon Euro’luk bütçe ayırdığı kaydedildi.

Şenol Güneş’in, sol bekteki isimler; Artur Masuaku ve Umut Meraş’tan da memnun olmaması sonrası gözler, Arjantin ekibi Talleres’ten Enzo Diaz’a çevrildi. Kartal, 26 yaşındaki oyuncu için 2 milyon Dolar vermeye hazır...

Hücum hattı için Chelsea’den Hakim Ziyech için girişimlerini sürdüren idarecilerin, deneyimli ismi yarım dönemliğine kiralamak için toplamda 3 milyon Euro’luk bir paket hazırlayabileceği kaydedildi.

Siyah-Beyazlılar, Şenol Güneş’in isteği sonrası 4 transferi, ara döneme yetiştirmeyi hedefliyor.