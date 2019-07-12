Siyah-beyazlılar, 20 yaşındaki genç orta saha Mehmet Özcan için Eskişehirspor'a 500 bin Euro bonservis bedeli önerip, gelecek yanıtı beklemeye geçti. Haziran 2021'e kadar sözleşmesi olan Mehmet, kırmızısiyahlı formayla 37 maça çıkarken, iki asist yaptı.

Bankalar Birliği'nden 290 milyon TL

Beşiktaş'ın Bankalar Birliği ile bir süredir yürüttüğü görüşmeler sonuçlandı. Tarafların bugün sözleşme imzalayacağı ve siyah-beyazlı kulübün bu anlaşma karşılığında 290 milyon TL kredi alacağı belirtildi. Beşiktaş, gelecek parayla birlikte öncelikle futbolcuların ve personelin alacaklarını ödeyecek, ardından da anlaşmaya varılan isimleri açıklayacak.

İHA