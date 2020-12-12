Süper Lig’de Milli ara sonrasında sırasıyla; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa engellerini peş peşe kayıpsız geçerek önemli periyodu 9 puanla tamamlayan Kara Kartal’da gözler, yarın akşam lider Alanyaspor’la oynanacak karşılaşmaya çevrildi. Oyuncularını bu mücadeleye mutlak 3 puan parolasıyla hazırlayan teknik direktör Sergen Yalçın, rakiplerinin üst üste 2 maçından da mağlup ayrılmasının kendilerinde rehavete yol açmaması konusunda uyarılarda bulunuyor. Alanyaspor karşılaşmasıyla beraber çıkışlarına devam etmeyi isteyen Sergen hoca, yıl sonuna kadar oynayacakları toplamda 4 mücadelede istedikleri sonucu alıp 2020’yi Süper Lig’in zirvesinde kapatmayı hedefliyor.

Takımın 1 maçı eksik...

Alanyaspor’un ardından; Erzurum, Ankaragücü ve Sivasspor’la karşı karşıya gelecek olan takımının, liderden sonra daha rahat bir fikstüre giriş yapacağını düşünen Sergen hoca, takımını hem kondisyon hem de motivasyon anlamında en iyi şekilde hazır tutmaya çalışıyor. Süper Lig’de 11. hafta sonunda lider Alanyaspor’un 4 puan gerisinde bulunan Beşiktaş’ın, 1 maç da eksiği bulunuyor. Sezona iyi bir başlangıç yapamasalar da son dönemde takımını çıkışa geçiren Sergen hoca, kazanmaya devam ederek Siyah-Beyazlılar’ı şampiyonluk havasına sokmayı istiyor.