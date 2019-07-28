Beşiktaş'ın hazırlık maçına UEFA engeli

Beşiktaş'ın Panathinaikos’la oynayacağı hazırlık mücadelesini Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı öğrenildi.

28 Temmuz 2019, Pazar 07:26
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Beşiktaş'ın hazırlık maçına UEFA engeli

Siyah-Beyazlılar’ın 10 Ağustos’ta Yunanistan ekibi Panathinaikos’la oynayacağı karşılaşmanın, Vodafone Park’ta oynanması planlanıyordu. Ancak söz konusu tarihten sadece 4 gün sonra bu statta Chelsea ile Liverpool arasında UEFA Süper Kupa Finali oynanacağı için buna izin çıkmadı. Kara Kartal’ın bunun üzerine ise Yunanistan temsilcisiyle oynayacağı hazırlık mücadelesini Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynayacağı öğrenildi.

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