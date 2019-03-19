Beşiktaş'ta son günlerin tartışılan ismi Jeremain Lens’in lig performansı pek de iç açıcı değil. Yönetimin 1 milyon euroluk ödemeyi yapmaması halinde serbest kalması söz konusu olan Hollandalı futbolcu, kulübü FIFA’ya şikayet etmesi nedeniyle tepki çekmişti. Hatta son Göztepe maçında da yedek kalma sebebi de bu şikayet olarak gösterilmişti. Alacakları nedeniyle yönetimin başını ağrıtan Lens bu sezon Süper Lig’de 20 maçta Siyah-Beyazlı formayı giydi.

Bu süreçte rakip filelere sadece 2-2 berabere sonuçlanan Konyaspor karşılaşmasında 1 gol atabilen 31 yaşındaki kanat oyuncusu ayrıca 4 de asist yaptı. Lens ligde 20 maçın 14’ünde 11’de sahaya çıkarken, 6 kez de sonradan oyuna girdi. Hollandalı futbolcunun Avrupa maçlarındaki karnesi ise lige göre daha olumlu oldu. Avrupa Ligi eleme turlarında ve grup aşamasında 9 kez mücadele ede Lens, 4 gol kaydetti ve 4 de asist yaptı. Bu karşılaşmaların hepsinde de 11 başladı. Lens bu sezon toplamda ise 5 gol, 8 asistle oynadı.

Kaynak: Star



