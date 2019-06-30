Sparta Rotterdam'da forma giyen 19 yaşındaki gurbetçi futbolcu Halil Dervişoğlu'yla ilgili bugün gündeme bomba gibi düşen bir açıklama geldi. Hollanda ekibinin futbol A takım direktörü Henk van Stee, daha önce Trabzonspor'un resmi teklifte bulunduğu ancak kadrosuna katmayı başaramadığı genç santrfor için Beşiktaş'tan da teklif aldıklarını ancak bunu geri çevirdiklerini söyledi.

Algemeen Dagblad gazetesine konuşan van Stee, "Beşiktaş'ın Halil Dervişoğlu'nu istediği doğru. Bize resmi teklifte de bulundular ama bunu çok düşük bulduk. Halil için talep ettiğimiz bonservis belli ama bunu öneren bir kulüp henüz çıkmadı. Dolayısıyla onu göndermeyeceğiz. Bizimle kalmasını da elbette tercih ederiz." ifadelerini kullandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler