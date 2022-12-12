Fas'ın kaptanı Beşiktaşlı Romain Saiss, Portekiz galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Deneyimli stoper tarihi başarılarıyla ilgili olarak, "Tarih yazdık. Takım olarak başarımızdan gurur duyuyoruz. Tüm Fas halkı, milli takımlarıyla bu hayali yaşamak istiyordu. Neyi başardığımızın tam olarak farkında değiliz. Sonsuza kadar hatırlayacağımız anıları yaşıyoruz. Maceraya devam etmek ve halkımızla bu hayali yaşamaya devam etmek istiyoruz" sözlerini kullandı.

'Yarı finalde olmak istiyorum'

Afrika temsilcisinin kaptanı Saiss, Portekiz karşılaşmasının 57. dakikasında kendini yere bırakmıştı. İlk müdahalenin saha içerisinde yapılmasından sonra sedye ile kenara gelmek zorunda kalan tecrübeli oyuncu; son durumuyla ilgili olarak, "Sakatlığıma bakacağız. 55 dakika neredeyse tek bacakla oynadım. Yarı final maçına da çıkmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Takımıma yardım etmek istiyorum" açıklamasını yaptı. Fas, Dünya Kupası yarı finalinde çarşamba günü Fransa ile mücadele edecek.

Güneş’ten tebrik mesajı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Portekiz'i eleyerek yarı finale yükselen Fas Milli Takımı'nın Siyah-Beyazlı oyuncusu Romain Saiss için bir kutlama mesajı yayımladı.

Siyah- Beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajda Güneş, "Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda, Fas Milli Takımı formasıyla yarı finale yükselme başarısı gösteren Romain Saiss'i tebrik ediyorum. Ayrıca, müsabaka esnasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Saiss'e geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

FIFA'dan Beşiktaş'a 635 bin Dolar

FIFA, Katar'da düzenlenen turnuvaya oyuncu gönderecek olan kulüplere, futbolcu başına ödeme yapılacağını açıklamıştı. Kulüplere, futbolcu başına günlük 10 bin Dolar ödeniyor. FIFA, kulüplere ödenen ücretlerin bir futbolcunun son 2 sezonda forma giydiği kulüplere bölüneceğini belirtti. Buna göre FIFA'dan alınacak parada zirveyi Beşiktaş aldı. Kulüp; eski oyuncuları Vida, Larin ve Batshuayi'den de pay alacak. Kartal'ın bir başka avantajı ise Hırvatistan, Hollanda ve Fas'ın gruplarından çıkması oldu. Beşiktaş şu ana kadar 635 bin Dolar'ı kasasına koydu. Kaptan Saiss'li Fas, finale çıkarsa bu rakam artacak.

Regragui: Kupanın Rocky’si biziz

Fas'ın başına, Vahid Halilhodzic'le yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz ağustos ayında geçen teknik direktör Walid Regragui, ülkesiyle birlikte tarih yazıyor. Kupada son olarak Portekiz'i mağlup eden ve Dünya Kupası tarihinde yarı finale çıkan ilk Afrika ülkesi unvanını elde eden Fas'ta Regragui, doğduğu yer olan Fransa'ya rakip olacak.

1-0 kazanılan Portekiz mücadelesi sonrası 47 yaşındaki hoca, "İspanya'dan sonra Portekiz gibi harika bir takımı da yenmeyi başardık. Her şeyimizi verdik. Maçtan önce oyunculara Afrika için tarih yazmamız gerektiğini söyledim. Futbolcularla çok gurur duyuyorum. Rocky'yi izlediğinizde, yüreği ve tutkusu nedeniyle Rocky'yi desteklemek istersiniz. Bence biz bu Dünya Kupası'nın Rocky'siyiz. Biz burada Afrika'yı temsil ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Taksim’de yarı final sevinci

Dünya Kupası'nda ilk kez yarı finale çıkan Fas'ta taraftarlar, Avrupa'da bu başarıyı kutladılar. Faslılar, ülkelerinin yanı sıra başta Fransa, İtalya ve İspanya olmak üzere konvoylar halinde büyük bir coşku yaşadılar. Portekiz karşılaşması sonrası Türkiye'deki Faslılar ise soluğu İstanbul'daki Taksim Meydanı'nda aldı. Afrika ekibinin taraftarları, "Biz Fas için kazanmadık, Araplar, Afrikalılar ve tüm Müslümanlar için kazandık" dediler.