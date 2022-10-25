Beşiktaş 'ta sezon başındaki hazırlık maçlarından bu yana eleştirilen teknik direktör Valerien Ismael'in kredisi sona erdi... Süper Lig 'de son 6 maçta sadece 1 kez kazanan Siyah-Beyazlı camiada eleştiri okları Fransız çalıştırıcıya çevrildi. Kara Kartal'da Başkan Ahmet Nur Çebi ve Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'da da yeni teknik direktör fikirleri ortaya çıkmaya başladı.

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'Ben Beşiktaşlıyım'

Şenol Güneş, Mircea Lucescu ve Sergen Yalçın isimleri ön olana çıkarken, Beşiktaş'ın iki sezon önce kazandığı şampiyonlukta takımın başında yer alan, Siyah-Beyazlılar'ın efsanesi Sergen Yalçın, A Spor'a konuştu. Başarılı hoca, "Ben Beşiktaşlıyım. Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör varken bu konularla ilgili konuşmam yanlış olur. Ben Beşiktaş'ın evladıyım. Benim her zaman isteyeceğim şey Beşiktaş'ın başarılı olmasıdır" dedi.

3 kupa kazandı

Beşiktaş'ta gündemde olan isimlerden bir diğeri ise Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın başına 29 Ocak 2020'de Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrasında gelen Sergen hoca, o sezonu 62 puanla 3. sırada tamamladı. 49 yaşındadaki tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'la geçirdiği 2020-2021 sezonunu ise şampiyonlukla tamamladı. Ayrıca Türkiye Kupası'nda kupayı müzesine götüren siyah beyazlılar, sonraki sezonun başında Sergen Yalçın ile birlikte Süper Kupa'yı da kazanarak 3 kupayı müzesine götürdü.

'Ayrılmayı hiç istemezdim'

Ayrıldıktan sonra verdiği röportajda konuşan Sergen Yalçın, Türk futbolunda saha sonuçlarının her şeyi belirlediğinin altını çizerken, Beşiktaş’la yollarını ayırmaya mecbur kaldığını dile getirdi. Başarılı hoca, “Ayrılmayı hiç istemezdim fakat yaşanan gelişmeler bizi mecburi bir ayrılığa götürdü. Üzüldüğüm tek nokta Beşiktaş taraftarına verdiğim sözü tutamadım. Beni Beşiktaş’a taraftar getirdi. Onlara söz vermiştim fakat gelinen durum bu ayrılığa neden oldu. Taraftardan isteğim bana haklarını helal etsinler" demişti.



