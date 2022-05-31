Beşiktaş sezonun bitmesiyle birlikte transfer çalışmalarına ağırlık verdi. Siyah-Beyazlılar, Fransız teknik direktörü Valerien Ismael'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız verdi. Kartal'ın gündemi ise golcü transferi. Kara Kartal'ın gündemindekiisim ise Moldova ekibi Sheriff'te top koşturan Momo Yansane.

Momo Yansane kimdir?

FC Sheriff Tiraspol takımında Forvet mevkinde forma giyen Momo Yansane, 29 Temmuz 1997 tarihinde dünyaya gelmiştir. 183 cm boyunda olan Momo Yansane, Sağ ayağını kullanmaktadır. Bu sezon 30 resmi karşılaşmada forma giyen Momo Yansane 12 gol atarken 5 de asist yaptı. 143 dakikada bir gol atma başarısı gösterdi.