İsmi son dönemde Beşiktaş ile anılan Konrad de la Fuente'de flaş bir gelişme yaşandı. RMC Sport'ta yer alan habere göre teknik direktör Igor Tudor'un planları arasında yer almayan Konrad de la Fuente, Marsilya'dan ayrılmaya hazırlanıyor.

İddialara göre Yunan ekibi Olympiacos, Marsilya ile anlaşmaya vardı ve 21 yaşındaki ABD'li futbolcuyu kiralık olarak kadrosuna katacak. Kariyerine Olympiacos'ta devam etmesi beklenen futbolcunun kısa süre içerisinde Yunanistan'a giderek sağlık kontrollerinden geçmesi ve resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Beşiktaş iddiaları

Sol kanada takviye planlayan Beşiktaş'ın da futbolcuyla yakından ilgilendiği ve Marsilya'ya satın almam opsiyonu bulunan bir kiralama teklifi sunmayı hazırlandığı gündeme gelmişti.

Forma şansı bulmakta zorlandı

Kulübüyle 2025’e kadar sözleşmesi bulunan genç oyuncu, geçen sezon 3 milyon Euro’ya Barcelona'dan Marsilya’ya transfer olmuş ancak maçların çoğunda yedek kulübesinde yer almıştı. Konrad de la Fuente süre bulduğu 23 maçta 1 gol ve 2 asistlik katkı vermişti.



