Geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını La Liga devi Barcelona'da kiralık olarak geçirdikten sonra Sassuolo'ya geri dönen Ganalı santrfor Kevin-Prince Boateng, bir süredir Beşiktaş'ın transfer gündemindeydi. İtalyan basını tarafından Siyah Beyazlı kulübün görüştüğü iddia edilen 32 yaşındaki golcü futbolcunun geleceğiyle ilgili flaş bir açıklama geldi.

Sassuolo'nun CEO'su Giovanni Carnevali, Çizme'de yayım yapan La Gazzetta di Modena'ya verdiği röportajda "Boateng ile ilgilenen kulüpler var ama şu ana dek ciddi bir gelişme olmadı. Bu hafta teknik direktörümüz Roberto De Zerbi ile görüşüp oyuncunun niyetini öğrenmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı. Yıldız ismin kulübüyle olan sözleşmesi 2021 yazında sona erecek.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler