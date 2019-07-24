İtalyan basını, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını Barcelona'da kiralık geçirdikten sonra yeniden Sassuolo'ya dönen Kevin-Prince Boateng'i Beşiktaş'ın istediğini yazmıştı. Siyah Beyazlılar'ın transfer gündemindeki en önemli isimler arasında yer alan 32 yaşındaki santrforun yeni rotasınınsa Bundesliga olacağı öğrenildi.

Yıldız futbolcunun ülkesi Gana'da yayım yapan Kickgh adlı internet sitesinin okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Boateng, geçtiğimiz yaz ayrıldığı Eintracht Frankfurt'a geri dönmeye çok yakın. Haberde Alman kulübünün yöneticilerinin eski futbolcuları için Sassuolo'yla görüşmelere başladığı ve transferin gerçekleşme ihtimalinin çok yüksek olduğu ifade edildi.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler