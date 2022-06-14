Kartal’ın santrfor adaylarından biri olan Djuric konusunda İtalyan basını flaş gelişmeyi duyurdu. Önce Salernita’daki sözleşmesini uzatmayacağı bilgisi geçilen Boşnak golcünün, gelinen durumda kulübünde almaya daha yakın olduğu ifade edildi.

Beşiktaş ’ın yanı sıra Fiorentina ve Napoli’nin de durumu takip ettiği belirtilirken, futbolcunun 2+1 yıllık sözleşmeye “Evet” diyebileceği aktarıldı.





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