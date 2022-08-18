Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş , Everton forması giyen orta saha oyuncusu Dele Alli'yi kadrosuna katmaya hazırlanırken, İngiliz futbolcu için flaş bir yorum geldi.

Fransız basınında yer alan habere göre Dele Alli'yi keşfeden ve 2015'te Tottenham'a transferinde pay sahibi olan Monaco sportif direktörü Paul Mitchell, İngiliz futbolcu hakkında açıklamalarda bulundu.

Dele Alli'yi çok yakından tanıdığını ve olağanüstü bir yeteneğe sahip olduğunu belirten Mitchell, "Açıkçası Dele'yi çok iyi tanıyorum. O olağanüstü yetenekli bir futbolcu. Kariyerinin bu anında biraz ritmini kaybetmiş gibi görünüyor. Kalitesinden hiç şüphem yok. Bence en iyi formunu yeniden keşfedebileceği bir yer arıyor. Oyuncuların kariyerlerinde böyle şeyler olur. Dele, en iyi performanslarına geri dönmek için kariyerinde yeni bir seviyeye, yeni bir platforma, hatta yeni bir kültüre ihtiyacı olduğunu düşünüyorsa, bunun büyük bir destekçisiyim. Her İngiltere taraftarının onu üst seviyede görmek ister." dedi.

Everton dönemi

Everton'da beklenen etkiyi gösteremediğini de belirten Mitchell, "Everton'da en iyi formunu bulmuş gibi görünmüyor. Benim için, bir İngiltere taraftarı olarak, sahip olduğu potansiyeli ve hala sahip olduğu nitelikleri görüyorum. Dele'yi 11 yaşından beri tanıyorum ve o her zaman, meydan okuma ne kadar büyükse, o kadar iyi tepki veren bir oyuncu oldu." sözlerini dile getirdi.

"Umarım Beşiktaş hamlesi onu en üst seviyeye çıkaracak"

Alli'nin toparlanabilmesi için neyin değişmesi gerektiği sorulduğunda ise Mitchell şu şekilde cevap verdi: "Bence her oyuncu, dışarıdan ne kadar kendinden emin görünürse görünsün, en iyi formunu bulmak için yine de etraında güven ortamına ihtiyaç duyar. Bence bir kez buna sahip olduğunda, bir kez bunu hissettiğinde, o zaman onu en iyi şekilde görebileceğimizi düşünüyorum. Umarım bu hamle(Beşiktaş) onu en üst seviyeye çıkaracak."

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